Lleva FGE Zona Sur servicios del Ministerio Público Itinerante a El Vergel

Con el fin de acercar los servicios de la Fiscalía de Distrito Zona Sur a los lugares más alejados de la región, llevó el programa “Ministerio Público Itinerante” a los habitantes de la localidad de El Vergel, en el municipio de Balleza.

En dicho lugar, agentes del Ministerio Público desahogaron diversas diligencias, como recepción de denuncias, asesorías jurídicas y seguimiento de carpetas de investigación.

Las jornadas del Ministerio Público Itinerante se realizan de manera periódica en pueblos y comunidades alejadas de las cabeceras municipales, la próxima se tiene programada para el 12 de febrero, en la comunidad Punto Alegre, en el municipio de Santa Bárbara.

Con dichas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar de manera permanente en el combate a la impunidad y garantizar a la población el acceso a los mecanismos de procuración de justicia.