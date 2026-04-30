Llegará segundo “Mercadito más barato” a la colonia Campesina este 9 de mayo 

La Dirección de Desarrollo Económico anunció la segunda edición de “mercadito” el 9 mayo en la colonia Campesina calle Miguelitos en las canchas de la citada colonia
Tere castillo presidenta de la central de abastos comentó que estarán dando la canasta básica más barata con precio a tope de mandado con 100 pesos, con 2 mil canastas disponibles.
Gabriel Varela subdirector de Desarrollo Económico invitó a los vecinos del sector a adquirir sus boletos temprano para la realización del evento para obtener un lugar totalmente gratis y poder comprar.
Esto se hace como un apoyo a las familias ante la inflación y precios altos de algunos productos.