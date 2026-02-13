Llama MEIC cerrar filas por la seguridad en minería

Karen Flores directora de la Cámara MEIC señaló que es momento de cerrar filas por el bienestar y seguridad del sector minero.

“En memoria de nuestros compañeros con valentía y empresa, sigamos adelante y que hoy más que nunca es importante que este sector permanezca unido para exigir lo que por derecho nos corresponde, no solamentetifcial, sin el derecho a seguir aportando la economía de ese país con dignidad y con la intereza y el orgullo que los caracterizaron humanos. México es grande y somos mucho más que esos sucesos. México es grande y su gente es grande y es especicó ha sidolar histórico de la economía nacional y del crecimiento social. Así que sigamos trabajando tiempos políticos impulsar a la minería responsable de ellos”, concluyó.

Resaltó que es necesario que se dé paso a reforzar la seguridad así como exigir justicia y cerrar filas por el bienestar del sector minero.



Actualmente, México se ubica en los 15 principales productores de 19 minerales en el mundo, 12 de ellos son considerados críticos para la transición energética y para la industria, además, de ser el principal proveedor de 192 encadenamientos productivos, así que la competitividad industrial de Mexico depende de la minería responsable.

“Quiero platicar un poco de Chihuahua y particular, que es nuestro tercer estado productor de migrar en México, pero justo hablando de estos minerales turípicos, una posiciones muy importantes en plata, en zinc, en cobre, en plomo, así como nosotros como oro, es indispensable aprovechar estas fortalezas para robustecer la economía nacional y la economía estatal, a través de la transformación responsable de las rizas naturales que sabemos hacer los mineros y de la mano”, comentó.



