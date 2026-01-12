Llama Kenia López Rabadán al Gobierno Federal a actuar con altura de miras y visión de Estado en reforma político-electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán hizo un llamado al Gobierno Federal a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político-electoral que está por iniciar, al tiempo que sostuvo que este instrumento legal debe representar a todos los mexicanos y no solo a aquellos que votaron por la coalición que gobierna actualmente.

En un videomensaje publicado en sus redes sociales, la diputada presidenta afirmó también que pensar en una reforma que solo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46 por ciento de los mexicanos que no votaron por ellos.

Los partidos integrantes de la coalición gubernamental, recordó, representan al 54 por ciento de los votantes mexicanos, por lo que insistió en que debe de representar a las distintas visiones sobre este tema.

Todas las democracias, dijo, sin perfectibles y una reforma electoral debe servir para avanzar y no para retroceder, y destacó que esta discusión es la oportunidad de dejar una mejor democracia para las generaciones que vienen, y desaprovecharla sería una tragedia para México.

“Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no solo a aquellos que votaron por el gobierno actual. Pensar en una reforma que solo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46% de los mexicanos que NO votaron por ellos. Los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54% de los votantes mexicanos. Hago un llamado al gobierno y a su mayoría a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político electoral que está por iniciar. Todas las democracias son perfectibles y una reforma electoral debe servir para eso: para avanzar y no para retroceder. Estamos ante la oportunidad de dejar una mejor democracia para las generaciones que vienen, y desaprovecharla sería una tragedia para México”, escribió en su cuenta oficial de X.