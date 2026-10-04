Lionel Messi salta a la animación: así será su nueva serie en Disney+

Lionel Messi está a punto de llevar su historia a un terreno completamente distinto. El futbolista argentino será uno de los productores ejecutivos de Messi y los gigantes, una nueva serie animada de Disney+ que combinará futbol, aventura y fantasía y que llegará a la plataforma en 2027.

Lionel Messi tendrá su propia serie animada en Disney+

El primer adelanto de la producción fue presentado durante la San Diego Comic-Con Málaga, en España, donde se dieron a conocer algunos detalles sobre la historia, los personajes y el universo en el que se desarrollará esta nueva aventura.

Messi también compartió el avance con sus seguidores a través de redes sociales y dejó claro que está entusiasmado con el proyecto.

“Les comparto este primer adelanto exclusivo de “Messi and the Giants”, que presentamos en la San Diego Comic-Con Málaga. Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie en @disneyplus en el verano de 2027”.

¿De qué tratará Messi y los gigantes?

La historia tendrá como protagonista a Leo, un niño argentino de 12 años que guarda algunas similitudes con la infancia de Lionel Messi. Su vida cambia por completo cuando es transportado inesperadamente a Iko, un universo alternativo compuesto por diez reinos.

En ese mundo, los reinos están divididos y permanecen bajo el dominio de gigantes tiránicos. Leo tendrá entonces la misión de ayudar a recuperar el equilibrio y, al mismo tiempo, encontrar la forma de regresar a casa.

Para conseguirlo, deberá participar en enfrentamientos que tienen una dinámica parecida a la del futbol. Sin embargo, en lugar de un balón, los protagonistas utilizarán unos objetos especiales conocidos como “esferas”.

La aventura tendrá un reto adicional para Leo: a diferencia de sus adversarios, no posee poderes mágicos ni habilidades sobrenaturales. Su principal ventaja serán precisamente las herramientas que lo han acompañado desde pequeño: su técnica, determinación, capacidad para trabajar en equipo y los valores relacionados con el deporte.

Messi también estará presente a través de la música y las voces

Durante la presentación también se revelaron algunos de los nombres que forman parte de la producción. El actor argentino Milo Burgess-Webb será quien preste su voz a Leo, el personaje central de esta historia inspirada en algunos elementos de la vida de Messi.

La música también tendrá un papel importante. El adelanto incluye “Vamos, Vamos, Vamos”, una canción original interpretada por el cantante argentino Luck Ra.

La serie cuenta con Lacey Stanton y Bryan Korn, de Sony Pictures Television, como productores ejecutivos, además de Dan Creteur, de Atlantis Studios, en la dirección, y Sergi Reitg, de Sony Music Vision.

Con ‘Messi y los gigantes’, la figura del futbolista argentino será llevada a un universo de fantasía que toma elementos de su historia y los transforma en una aventura pensada para públicos de distintas edades. La producción tiene previsto su estreno global en Disney+ durante el verano de 2027.

Con información de Quién