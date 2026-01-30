Líderes panistas y los alcaldes-Encuentros de altos vuelos-Reunión tricolor-Suspirantes independientes a la alcaldía de la capital

Con agenda llena para fortalecer la coordinación y las agendas en este 2026, así anduvieron esta semana la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y el coordinador de la bancada azul en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, quienes luego de reunirse el miércoles con funcionarios estatales, ayer lo hicieron con alcaldes emanados de Acción Nacional, en una reunión que se llevó a cabo en la sede del partido ahí en la avenida Zarco, a donde también fue invitado el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Jorge Chánez, pues uno de los puntos prioritarios que tanto la jefa panista como el líder de los legisladores locales revisaron, fueron precisamente los proyectos de infraestructura en cada uno de los municipios de los alcaldes que acudieron al llamado, entre quienes destacan el de Chihuahua capital, Marco Bonilla; Parral, Chava Calderón; Jorge Aldana, de Camargo, Sandra Galindo, de Aldama y Lucy Marrufo, alcaldesa de Ojinaga, entre otros presidentes municipales emanados del PAN, con quienes los líderes del bolillazo acordaron reforzar el trabajo territorial en los próximos meses y así entregarles mejores resultados a los ciudadanos de sus respectivos municipios.

Los que de plano no pudieron acudir al encuentro panista son los alcaldes de Delicias, Jesús Valenciano y de Meoqui, Miriam Soto, pero porque ayer mismo recibieron en la región centro-sur a la gobernadora Maru Campos, quien junto a ellos encabezó la entrega de varias obras con una inversión de 300 millones de pesos, que van desde la rehabilitación de carreteras, inauguración de la avenida Carlos Blake y entrega de mobiliario a escuelas en beneficio de 10 municipios de la región, tan es así que hasta la Góber grabó un video junto al alcalde deliciense en el que explicó a detalle los resultados de esa gira.

Además, si de reuniones entre liderazgos panistas y funcionarios se trata, quien se puso al día con el fiscal General César Jáuregui y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, el cual se reunió con ambos para evaluar las estrategias en lo que respecta al combate a la delincuencia, además de que esas no fueron las únicas reuniones que sostuvo el jefe de la SSPE, también visitó al coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez, con el cual también platicó de las acciones que se desarrollan en torno a la seguridad y en afinar agendas que involucren maniobras legislativas.

Quienes también se reunieron a mitad de semana para afinar agendas y estrategias previo al inicio del periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, son los diputados federales y locales del PRI, los cuales fueron convocados a la sede tricolor por el dirigente estatal Alex Domínguez, el cual también es diputado federal. Así que ahí anduvieron los legisladores federales Tony Meléndez y Noel Chávez, así como el coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, Arturo Medina y Memo Ramírez, presidente del Poder Legislativo local, con quienes Domínguez platicó largo y tendido respecto a lo que se viene en cuestiones legislativas y también electorales, ya sea que vayan solos o acompañados, porque si algo tienen los priistas, es esa capacidad de operar el territorio.

Y si de encuentros legislativos se trata, la que acudió a la Plenaria de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México es la diputada parralense Alma Portillo, quien estuvo presente en el encuentro naranja que fue encabezado por el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado, así como por senadores, diputados federales y locales que fueron convocados a la capital del país, todo esto en medio del ataque a balazos que sufrieron en Sinaloa los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, cuestión que obviamente fue condenada por los liderazgos naranjas que ayer se reunieron en la CDMX.

Si suponían que las encuestas telefónicas sólo se limitaban a partidos políticos, están muy equivocados. Y es que ayer, teléfonos celulares y fijos no dejaron de sonar para preguntar por quién votaría usted si se tratara de elegir un perfil para candidato independiente a la alcaldía de Chihuahua capital. Es así que en la baraja de posibilidades de mostraron los nombres de empresarios como Miguel Guerrero, Sahir Rentería y Jorge Ginther, todos ellos con amplia trayectoria en la IP y que dicha encuesta ya los metió en una carrera como aspirantes independientes a la Presidencia Municipal de la capital del estado.

Para no dejar algo en el tintero, nos

comentan que en el tema del abastecimiento de los hidrantes de la zona Centro, todo parece indicar que existe una posible solución para dotarlos de agua, resulta que a través del Fideicomiso del Centro Histórico se hicieron sondeos, porque se tenía el dato de la existencia de agua subterránea en la zona, situación que fue confirmada. Ya con esta confirmación, el alcalde Marco Bonilla señaló que el siguiente paso es hacer el proyecto ejecutivo donde se detalle cómo sacar el agua, almacenarla y llevarla a cada hidrante del primer cuadro de la ciudad y finalmente el tema del recurso, con lo que estarían dándole solución a este problema que surgió con el incendio de la tienda Milano, pero que existía desde que peatonalizaron la calle Victoria y la avenida Independencia.