Liberan en EU a ex diputado brasileño Alexandre Ramagem, aliado de hijo de Bolsonaro

El ex diputado brasileño, Alexandre Ramagem, fue liberado en Estados Unidos tras permanecer dos días detenido en un centro migratorio en Orlando, Florida, informó su aliado Eduardo Bolsonaro.

Tras su liberación, el ex diputado Eduardo Bolsonaro —también radicado en Estados Unidos— celebró la decisión y agradeció públicamente al presidente Donald Trump y al senador Marco Rubio, a quienes atribuyó gestiones en favor de Ramagem.

“Ramagem es libre y está de vuelta en casa”, escribió en redes sociales Bolsonaro, donde calificó al legislador como un “héroe nacional” y sostuvo que fue objeto de persecución política, sin que estas afirmaciones hayan sido corroboradas por autoridades judiciales.

La detención había sido realizada por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un contexto marcado por procesos judiciales abiertos en Brasil contra el legislador, quien es identificado con el entorno político del expresidente Jair Bolsonaro.

Ramagem había sido condenado a 16 años de prisión por el Supremo Tribunal Federal por intento de golpe de Estado, y se encontraba prófugo tras salir de Brasil y cruzar de manera clandestina la frontera del estado de Roraima hacia Guyana, según reportes oficiales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el pasado martes que cree que el ex director de la agencia de Inteligencia brasileña (Abin), Ramagem iba a llegar a territorio brasileño “para cumplir su condena” al calor de su arresto, cuyos motivos -su estatus migratorio, según sus aliados, y una colaboración con Brasil, según la Policía de este país- aún no están claros.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los motivos de la liberación ni sobre la situación legal del diputado en territorio estadounidense, incluido si continúa en curso algún proceso migratorio o solicitud de asilo.