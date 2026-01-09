Legisladores de EE.UU. rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México

Al menos 75 congresistas demócratas firmaron una carta para oponerse a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar en México.

Dicha misiva fue enviada al secretario de Estado, Marco Rubio, en la cual los congresistas demócratas aseguraron dicho uso de la fuerza “tendría consecuencias desastrosas”, ya que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, además de “un aliado estratégico en materia de seguridad“.

“Escribimos para oponernos firmemente al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del presidente (Trump) y funcionarios de la Administración que aluden a acciones militares estadounidenses en México sin el consentimiento de este país y sin la autorización del Congreso”, se lee en el documento firmado este 9 de enero de 2026.

Los congresistas apuntaron que en la Administración de Claudia Sheinbaum Pardo “México ha incrementado drásticamente su cooperación con Estados Unidos”, además de que detallaron que la intervención militar violaría la soberanía del país “con el que compartimos antiguas conexiones familiares y fronterizas”

“Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México y empañaría la nueva era de cooperación que la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha iniciado”, indicaron.

Recordaron que en febrero del año pasado, México extraditó a 29 individuos buscados por Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles, “una de las mayores extradiciones en la historia del país”, mientras que en agosto, México transfirió nuevamente a 26 reclusos sospechosos de ocupar altos cargos en algunos de los cárteles de la droga más poderosos del país.

“No hay duda de que México aún enfrenta desafíos políticos y de estado de derecho que amenazan su progreso. Sin embargo, con los esfuerzos renovados del gobierno de la Presidenta Sheinbaum, México ha reforzado la inteligencia para combatir el crimen organizado; ha reducido significativamente los niveles de homicidio; ha supervisado la mayor incautación de fentanilo en la historia de México; y ha trabajado con la legislatura para prohibir la producción, distribución y adquisición de fentanilo y sus precursores químicos”, enfatizaron.

“En un momento en el que necesitamos generar confianza y trabajar con nuestros aliados frente a la competencia global, instamos a la Administración a no emprender acciones unilaterales cinéticas que podrían violar la soberanía de México, aumentar el flujo de migración a medida que los mexicanos buscan seguridad, perturbar los negocios que sustentan gran parte de la economía de EE. UU. o socavar el progreso de seguridad que hemos logrado juntos”, refirió.

“Le pedimos que se comprometa a no realizar ninguna acción militar unilateral de EE. UU. dentro de México sin autorización del Congreso”, finalizaron en la misiva.

Con información de López-Dóriga Digital