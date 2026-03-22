LeBron James rompe nuevo récord en la NBA

LeBron James se convirtió este sábado 21 de marzo de 2026, durante el juego de Los Ángeles Lakers contra los Orlando Magic, en el jugador con más partidos en la historia de la NBA.

El jugador de los Lakers disputó oficialmente el partido número mil 612 de temporada regular en su carrera, rompiendo el empate con Robert Parish como el jugador con más partidos en la historia de la liga.

LeBron James, de 41 años de edad, fue titular en el quinteto de JJ Redick en la visita a los Magic, en la que los Lakers buscaban su noveno triunfo consecutivo.

King James, en su vigésima tercera temporada en la NBA, disputó 548 partidos en su primera etapa con los Cleveland Cavaliers, 294 con los Miami Heat, 301 en su regreso a los Cavs y 469 con la camiseta de los Lakers.

Promedia 21.3 puntos, 5.8 rebotes y 6.9 asistencias en esta temporada y sigue siendo uno de los jugadores más decisivos de la liga.

“No es que me la pase anotando cosas y mirando el libro de récords diciendo ‘voy a conseguir esto, voy a conseguir aquello, voy a conseguir aquello’. Simplemente sucedió. No estaba en la lista de cosas que quería lograr”, apuntó James.

Con información de EFE