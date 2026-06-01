Pide Johnson dejar política fuera de lucha antinarco

Tras señalamientos de Sheinbaum, el Embajador de EU, Ronald Johnson, pidió evitar la politización y reforzar la cooperación contra el narco. Crédito: Especial

Un día después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum acusara a Estados Unidos de ser injerencista e intentar incidir en materia electoral, el Embajador de ese país, Ronald Johnson, pidió dejar la política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

A través de sus redes sociales, el diplomático sostuvo que ambos países no deben perder el tiempo y deben colaborar para enfrentar a los cárteles de la droga, que afectan a los ciudadanos de ambos lados de la frontera.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, señaló.

Ayer, durante un discurso en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum defendió al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, contra quien la justicia estadounidense solicitó la extradición junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntamente haber dado protección a “Los Chapitos”.

“Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque primero, hay que tenerlo claro: vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México”, sostuvo.

Johnson dijo que ambos países deben unirse para enfrentar un desafío común.

“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles”, indicó.