Lanzan convocatoria para apoyos a apicultores con núcleos y abejas reina

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informa a las y los apicultores chihuahuenses que ya se encuentra disponible el esquema de Apoyos para Equipamiento e Infraestructura Rural, del programa Cuenta Conmigo en el Campo.

Mediante esta estrategia se brindan subsidios para la adquisición de núcleos y abejas reina, que mejoran la productividad y contribuyen al desarrollo de este sector.

El apoyo contempla hasta el 50 por ciento de la inversión total, con un monto máximo de 10 mil pesos por productor.

Para acceder a estos beneficios se puede acudir a las ventanillas de Departamento de Ganadería de la SDR, que se ubican en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua.

También se puede hacer el trámite en las presidencias municipales, a través de la Coordinación de Residentes de la SDR.

Para mayor información, asesoría o aclaraciones, comunicarse al teléfono (614) 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en horario de oficina y en días hábiles.

La convocatoria completa, así como los formatos y anexos a llenar y presentar, se encuentran disponibles para su consulta en el sitio oficial https://www.chihuahua.gob.mx/sdr.

El periodo de recepción de solicitudes será a partir de la fecha de su publicación, hasta el 31 de julio de 2026. La atención es de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.