Por ordenes del Juez, deberá cumplir exalcalde de San Francisco del Oro pena en prisión

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informa que, derivado del incumplimiento en el pago de la reparación del daño, en audiencia celebrada en Hidalgo del Parral, le fue revocado el beneficio de la condena condicional otorgado a Arturo Huerta Luevano, ex Presidente Municipal de San Francisco del Oro por lo que se deberá compurgar la pena privado de la libertad en el Cereso No. 4 en Hidalgo del Parral.

Cabe recordar que el sentenciado ya había sido declarado culpable y condenado a tres años de prisión por los delitos de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades y Peculado con Penalidad Agravada, tras acogerse a un procedimiento abreviado. En su momento, y conforme a la ley, se le concedió el beneficio de la condena condicional, al tratarse de primodelincuente.

Sin embargo, durante la Audiencia de Cumplimiento de Sentencia, el agente del Ministerio Público acreditó ante la autoridad judicial que transcurrió el plazo fijado sin que el sentenciado cubriera la reparación del daño al Municipio de San Francisco Del Oro, por la cantidad de $6,050,000.00 (seis millones cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Toda vez que la fecha que feneció el 21 de febrero del 2026 sin que hasta el momento de la audiencia se diera un pago parcial.

Ante este incumplimiento, se le dio la revocación al beneficio de libertad condicional, misma que fue concedida por el órgano jurisdiccional, por lo que Arturo Huerta Luevano deberá ahora cumplir en prisión la pena de 2 años, 11 meses y 23 días.

“Para nosotros como Institución persecutora de los delitos por hechos de corrupción, es prioridad garantizarle a los chihuahuenses la reparación del daño, que regresen lo que indebidamente desviaron y sustrajeron, ya que son recursos públicos que se pudieron utilizar para becas, o necesidades de la población”, “Con esté resultado refrendamos el compromiso de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua de no permitir impunidad en los delitos que afectan el patrimonio público, asegurando que las sanciones impuestas se cumplan en su totalidad y que se garantice la reparación del daño en favor de la ciudadanía”, puntualizó el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela.