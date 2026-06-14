Lo ejecutan en una granja utilizada como palenque clandestino

Un hombre fue asesinado a balazos en una granja utilizada como palenque clandestino en la colonia Ladrilleros Sur, lo que movilizó a elementos policíacos hasta ese sector en el que colindan los municipios de Chihuahua y Aquiles Serdán.

El homicidio ocurrió en dicho lugar ubicado cerca del camino al CERESO de Aquiles Serdán, y a decir del reporte, el cuerpo del hombre fue sustraído por los sicarios que lo asesinaron.

Se trata de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, el cual fue sorprendido por hombres armados que irrumpieron en el lugar.

Policías estatales y elementos de la Fiscalía Zona Centro se hicieron cargo de la escena del crimen.