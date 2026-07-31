Lamine Yamal tiene gesto que confirma que está perdido de amor por Inés García

El futbolista del Barcelona protagoniza un video viral en el que elogia públicamente a su novia Inés García

Después de que se especulara sobre posible distanciamiento entre Lamine Yamal y su novia Inés García, especialmente porque Lamine Yamal viajó unos días a Ibiza con un grupo de amigos tras el Mundial, la pareja puso fin a los rumores al compartir un video de sus vacaciones en Saint-Tropez, al sur de Francia.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F07%2F31%2Flamine-yamal-tiene-gesto-que-confirma-que-esta-perdido-de-amor-por-ines-garcia&type=manual&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019df542-7b4c-73f9-bafd-b5c5e8445050

Lamine Yamal, perdidamente enamorado de Inés García

Inés García publicó en TikTok un video en el que muestra el look que escogió para su última cena con el jugador del FC Barcelona. “Un día más nos vamos de cena”, asegura la joven influencer antes de mostrar el look blanco que eligió para la ocasión. Sin embargo, fue la sorpresiva aparición del futbolista en el clip la que se ha vuelto viral porque confirma que su relación va viento en popa y él está perdidamente enamorado de la Sevillana.

“Si encontráis una chica que vista mejor y sea más guapa que ella, me rapo las cejas”, asegura en la grabación.

La declaración provocó miles de reacciones entre los seguidores del jugador y la modelo, quienes interpretaron sus palabras como una muestra pública de admiración hacia García.

¿Quién es Inés García?

Inés García es una creadora de contenido española que ha incrementado su presencia en redes sociales durante los últimos meses, especialmente tras el Mundial. Aunque su nombre comenzó a sonar con fuerza tras ser vinculada con Lamine Yamal, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su noviazgo.

Inés García, Lamine Yamal (Getty Images)

El fenómeno Lamine Yamal

A sus 19 años, Lamine Yamal se ha consolidado como una de las grandes figuras del futbol mundial. Formado en La Masía, debutó con el primer equipo del Barcelona en 2023 y desde entonces ha batido numerosos récords de precocidad. Con España conquistó la Eurocopa 2024 y, este verano, también formó parte del equipo que levantó la Copa del Mundo de 2026.

Inés García y Lamine Yamal (Instagram)

Mientras continúa brillando dentro del terreno de juego, cada uno de sus movimientos fuera de él sigue despertando la curiosidad de millones de seguidores. Esta vez, bastó una frase espontánea para volver a convertir su vida sentimental en uno de los temas más comentados en redes sociales.