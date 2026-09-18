“La gente es racista de manera indirecta y no se da cuenta”: Lamine Yamal

Lamine Yamal es campeón del mundo con España y goza del respaldo de la industria del futbol al ser considerado la principal promesa internacional de este deporte.

Aún entre todo el reconocimiento, también ha enfrentado actos de racismo. El joven delantero habló de manera abierta sobre la discriminación que ha vivido como afrodescendiente.

“Yo creo que la gente indirectamente es racista contigo, pero a lo mejor no se dan cuenta. Hay muchos comentarios, muchas veces, muchas miradas que son racistas y no se dan cuenta”, dijo Jorge Valdano en una entrevista que se publicará por completo el viernes en la plataforma Movistar plus.

Al ser cuestionado si ha sentido el racismo de alguna manera indirecta, Yamal responde sin miramientos: “sí, mil veces”.

El delantero del Barcelona explica que la discriminación no sólo es através de insultos, sino también con otras acciones que pudieran parecer sutiles, como la miradas o ciertos comentarios.

Aún entre el éxito, Yamal ha enfrentado a sus 19 años de edad episodios de racismo en las propias canchas. Uno de los episodios más desafortunados fue cuando él junto con su compañero del Barcelona Raphina sufrieron insultos racistas y xenófobos por parte de la afición del Real Madrid en un clásico en noviembre de 2024 en el estadio Santiago Bernabeú.

Al recordar ese momento, Yamal sostiene que son situaciones que no le afecta. “Que esa persona me llame negro no me va a molestar en nada. Soy negro, no soy de ningún color”, apuntó. Sin embargo, reconoció que lo incorrecto es cuando las personas utilizan el término “negro” para agredir o discriminar.

“Otra cosa es que esté bien o esté mal, porque me lo hizo de forma para ofenderme. Entonces está mal”, dijo.