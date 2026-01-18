La DEA investiga a Delcy Rodríguez por narcotráfico y lavado

Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, está siendo investigada por la DEA por los cargos de narcotráfico y contrabando.

Así lo informó la agencia AP como parte de una investigación sobre la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Delcy Rodríguez es investigada por la DEA desde el 2018, asegura AP

Tras la captura de Maduro por Estados Unidos, Delcy Rodríguez quien fuera la vicepresidenta del mandato, quedó como presidenta interina de Venezuela siendo apoyada por el mismo Donald Trump.

Sin embargo, hoy AP revela que Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la Administración y Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) desde el 2018.

En 2022, Delcy Rodríguez fue considerada como “objetivo prioritario” ante los crímenes que la DEA acusa, que van desde el narcotráfico hasta el contrabando de oro.

En 2021 se reveló en un informe de la DEA que Delcy Rodríguez usaba hoteles de lujo en el resort caribeño de la isla Margarita para “lavar dinero”.

También se revela en dichos documentos que el año pasado, Delcy Rodríguez fue vinculada con Álex Saab, un intermediario de Maduro quien fue arrestado en 2020 por lavado de dinero.