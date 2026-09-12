Destituyen a Martín Varini como técnico del Necaxa tras derrota ante Puebla

Aguascalientes, Ags. El legado del uruguayo Martín Varini llegó a su fin cómo técnico de los Rayos de Necaxa, luego de caer la noche de este viernes en el Estadio Victoria frente a los Camoteros de Puebla por 1-0 de manera agónica en un partido que terminó con abucheos de parte de la afición que se dio cita al inmueble de la Colonia Héroes en la zona centro de esta ciudad.

La directiva encabezada por Ernesto Tinajero emitió este sábado un comunicado en el que anunció que el timonel sudamericano ya no es más el responsable de dirigir al primer equipo de esta ciudad.

Varini llegó procedente de los Bravos de Juárez con un gran cartel porque había logrado meter al conjunto fronterizo a la fase final del Apertura 2025 por lo que llamó la atención de varios equipos y en diciembre llegó a Los Rayos para el Clausura 2026.

Sus números al frente del onceno necaxista son los siguientes; en el torneo anterior sumó 5 victorias, 3 empates y 9 derrotas para un total de 18 puntos mismos que fueron insuficientes para clasificar a la fase final.

Para este torneo el Apertura 2026 los resultados no lo acompañaron y a pesar de un inicio prometedor con dos victorias consecutivas frente a Atlante y luego en un resultado un tanto sorpresivo vención al poderoso plantel de Monterrey, ambos juegos los disputó cómo local en el Victoria.

Sin embargo a partir de la tercera jornada el camino se complicó y en los últimos cinco cotejos ya no volvió a ganar, cosechando 3 derrotas y apenas 2 empates, con Pumas y Tigres en calidad de visitante, pero cayó ante León, Cruz Azul y el más reciente que dictó su salida con Puebla.