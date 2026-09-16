La cena del Grito… y de la alianza-Maru y el respaldo tricolor-Morenos y su festejo-Suspenso 4T

La cena con motivo del Grito de Independencia que ofreció anoche la gobernadora Maru Campos en Palacio de Gobierno, no nada más sirvió de festejo para ella, integrantes de su Gabinete, magistrados, diputados locales y federales, también lo fue para reafirmar aún más que la alianza entre panistas y priistas va, y que el encuentro de anoche funcionó para romper cualquier rastro de duda en lo que se les viene a los líderes azules y tricolores para los próximos comicios que renovarán la gubernatura, 67 alcaldías y el Congreso local. Y es que no fue casualidad que a la cena acudiera el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez y los tres diputados locales de la familia revolucionaria, el coordinador Arturo Medina, así como Memo Ramírez y José Luis Villalobos, además del diputado federal Noel Chávez, quienes hasta se tomaron la foto con la Góber y la dirigente estatal de Acción Nacional, Daniela Álvarez, lo que sin duda demostró que la alianza va, y va con todo.

Por supuesto que a la cena también acudió el alcalde Marco Bonilla, coordinador político estatal del PAN y futuro abanderado a la gubernatura, quien fue arropado por panistas y priistas que respaldan su proyecto. Además, no nada más legisladores azules y tricolores acudieron como invitados, también resaltó la presencia del diputado local y dirigente estatal del Verde, Tavo Borunda y de la diputada Rosana Díaz, la petista América Aguilar y Alma Portillo de Movimiento Ciudadano, así como la presidenta del Poder Judicial del Estado, Marcela Herrera y el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Acosta Molina, además de las diputadas federales del PAN, Rocío González y Manque Granados, por lo que no hay duda que la celebración del 216 Aniversario de la Independencia de México, también sirvió de marco para concretar alianzas políticas para mantener la libertad de Chihuahua.

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Los festejos y celebraciones continuarán este día con el Desfile Cívico-Militar que encabezará la gobernadora Maru Campos, acompañada por supuesto de las presidentas de los otros dos Poderes, Marcela Herrera del Judicial y Joss Vega del Legislativo. Será a las 9 horas cuando el Desfile comience y recorra el primer cuadro de Chihuahua capital, en donde además se prevé la presencia del alcalde Marco Bonilla y de representantes de la Fuerzas Armadas, quienes por cierto fueron los únicos que anoche y también hoy, han puesto sus investiduras y responsabilidad con el país y el estado, por encima de intereses políticos o partidistas. El de hoy es el último Desfile de Independencia que encabezará Maru como gobernadora de Chihuahua, así que se despedirá por todo lo alto.

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Los que se reunieron para festejar el Grito muy aparte de sus colegas diputados del PAN, PRI, Verde y MC, son los legisladores de Morena que coordina Cuauhtémoc Estrada, pues ocho de los 11 diputados morenistas que integran la bancada en el Congreso local, armaron su propia pachanga alejada de Palacio. Ahí anduvieron el ya mencionado coordinador, el diputado Pedro Torres y las diputadas Elizabeth Guzmán, Magdalena Rentería, Jael Argüelles, Leticia Ortega, Brenda Ríos y María Antonieta Pérez, ésta último quien hizo eco de la reunión a través de sus redes sociales. Sólo faltaron Herminia Gómez, Edith Palma y Óscar Avitia para que estuviera completa toda la fracción parlamentaria.

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Si de morenistas se trata, y en vísperas de la visita que la presidenta Claudia Sheinbaum realizará a Ciudad Juárez, además del vilo en el que los tiene la dirigencia nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones con eso de todavía no soltar el nombre de quien los abanderará en la carrera por la gubernatura, varios andan con la incertidumbre de si esa visita presidencial retrasará o adelantará el nombramiento. Hay quienes asumen que Ariadna Montiel y Citlalli Hernández aguantarán el destape hasta que pase el evento de Sheinbaum en Juárez, no vaya a ser que se desaten protestas de uno u otro equipo que no haya resultado ungido, mientras que otros afirman que el destape se dará entre mañana y pasado, para que sea la Presidenta quien lo ratifique durante su gira. Los involucrados dicen que todo puede suceder, así que por lo pronto seguirán atentos a que en cualquier momento, Ariadna Montiel llame al alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, o a la senadora también con licencia, Andrea Chávez, para que uno de los dos sea el que se apersone en el World Trade Center de la CDMX. Hagan sus apuestas.