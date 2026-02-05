La carta que Ricky Martin le mandó a Bad Bunny y rápidamente se hizo viral

A través del periódico ‘El Nuevo Día’, de Puerto Rico, Ricky Martin felicitó a Bad Bunny por su triunfo en los Grammy 2026.

El cantante Ricky Martin escribió una carta dedicada a su compatriota, Bad Bunny , donde mostró lo orgulloso que se siente de él por haberse convertido en el segundo hispano hablante en ganar Álbum del año en los Grammy, además de haberse llevado otros dos gramófonos por su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. La carta se tituló Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos.

La carta que Ricky Martin escribió para Bad Bunny

El domingo 1 de febrero pasado, Bad Bunny se convirtió en el ganador del premio más importante de la 68° edición de los Premios Grammy, Álbum del año, gracias a su más reciente proyecto DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Además, el puertorriqueño triunfó en las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación Musical Globalpor Eoo.

Si bien el intérprete de BAILE INoLViDABLE recibió felicitaciones de diversos artistas, quizá la más emotiva es la que Ricky Martín le dedicó a través de un artículo de opinión que publicó el periódico de Puerto Rico El Nuevo Día .

Bad Bunny, Ricky Martin y Residente tienen una canción juntos llamada Cántalo. (Getty Images)

“Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammys, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, inició Ricky Martin.

El intérprete de Livin’ la Vida Loca llamó al triunfo de Bad Bunny una “victoria cultural y humana porque otros lo piden” y ha llegado “lejos sin soltar de dónde vienes. Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”.

Bad Bunny y Ricky Martin han mostrado mutuamente su admiración y respeto como artistas. (Instagram – @ricky_martin)

Dentro del artículo que es exclusivo para suscriptores, pero que Ricky Martin compartió a través de sus historias de Instagram, admitió: “Te vi levantar los premios y se me hizo un nudo en la garganta”.

El cantante también mencionó que “lo que más lo tocó” fue que Bad Bunny defendiera a la comunidad inmigrante: “Tu elegiste no traicionarte. Elegiste ser coherente con tu historia y con la gente que te escucha”.

Finalmente, Ricky Martin también agradeció “desde el corazón” a Benito, “de un boricua a otro”, el “recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, frase que dio nombre al artículo del cantante publicado en El Nuevo Día.

Esta fue la historia que compartió Ricky Martin con la carta hacia Bad Bunny. (Instagram – @ricky_martin)

La relación de respeto y admiración entre Bad Bunny y Ricky Martin

Esta no es la primera vez que Ricky Martin elogia la carrera de Bad Bunny. En marzo de 2023 fue el encargado de entregarle el reconocimiento Vanguardia en los GLAAD Media Awards, que son otorgados por la Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación. Bad Bunny recibió ese premio ya que es considerado un aliado de la comunidad LGBTQ+.

Ricky Martin entregando a Bad Bunny el premio Vanguardia de los GLAAD Media Awards en 2023. (Instagram – @ricky_martin)

En esa ocasión, Ricky Martin publicó en Instagram: “Anoche demostramos nuestro amor y aprecio por Benito Antonio Martínez Ocasio, el orgullo de Puerto Rico, también conocido como Bad Bunny. Estoy asombrado de él como artista y como aliado de la comunidad LGBTQ…”. Años después, Ricky también fue a la residencia de Bunny en Puerto Rico.

También colaboraron juntos en la canción Cántalo y formaron parte de los artistas que participaron en las protestas masivas que se realizaron en Puerto Rico para pedir la renuncia de Ricardo Rosselló, el entonces gobernador.