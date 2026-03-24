Kylian Mbappé arremete contra “falsedades” de lesión de rodilla

Kylian Mbappé afirmó que “se han dicho algunas cosas falsas” sobre la lesión de rodilla que limitó su participación con el Real Madrid en las últimas semanas.

El delantero francés ha salido desde el banquillo en los dos últimos encuentros del Madrid —incluida la victoria del domingo, lograda tras remontar el marcador ante el Atlético Madrid —, después de haber estado tres semanas y media de baja por un esguince en la rodilla izquierda, una dolencia que le ha causado molestias desde finales del año pasado.

Sin embargo, durante un evento promocional en Francia, Mbappé declaró al diario AS: “Mi rodilla está bien. Está mejorando.

“Va bastante bien, y sé que ha habido mucha especulación al respecto y que se han dicho algunas cosas falsas.

“Es la vida de un deportista de élite; estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificarlas o sin que tengan ningún fundamento real”.

Cuando, a principios de marzo, el Madrid confirmó que Mbappé había sufrido una recaída en la lesión de rodilla que arrastraba desde diciembre, el club comunicó que optaría por un enfoque conservador en el tratamiento.

El campeón del mundo en 2018 forma parte de la convocatoria de la selección francesa para disputar un par de partidos amistosos a finales de marzo en Estados Unidos: contra Brasil el día 26 y, posteriormente, contra Colombia el día 29.

La victoria sobre el Atleti mantiene al Madrid a cuatro puntos del líder de LaLiga, el Barcelona; asimismo, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se prepara para afrontar, en las próximas semanas, la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern Munich.