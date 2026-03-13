Kyler Murray firma con los Minnesota Vikings

El exmariscal de campo de los Arizona Cardinals, Kyler Murray, firmó un contrato con los Minnesota Vikings, anunció el equipo el jueves.

Murray se unirá a la lista de mariscales de campo de Minnesota, que incluye al exseleccionado número 10 J.J. McCarthy.

Los Vikings pagarán 1.3 millones de dólares de los 36.8 millones que Murray ya tenía garantizados a través de su contrato con los Cardinals, quienes acordaron liberarlo el 3 de marzo. El movimiento no se oficializó hasta el miércoles, pero los Vikings decidieron semanas antes que Murray estaría entre sus prioridades para competir por McCarthy.

También estaban interesados ​​en el veterano mariscal de campo Geno Smith, pero los Las Vegas Raiders lo traspasaron a los New York Jets antes de que tuviera la oportunidad de convertirse en agente libre.

El entrenador de los Vikings, Kevin O’Connell, ha hablado extensamente durante la pretemporada sobre McCarthy y la profundidad de la plantilla de mariscal de campo del equipo en general. Nunca ha dicho que quiera reemplazar a McCarthy, pero tampoco que sea su titular en 2026. El vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol americano, Rob Brzezinski, quien se desempeña como gerente general interino tras el despido de Kwesi Adofo-Mensah, dejó claro que el equipo no descartará ninguna opción en su búsqueda de un mejor desempeño de mariscal de campo en 2026.

McCarthy solo ha sido titular en 10 partidos en dos temporadas desde que los Vikings lo eligieron como la décima selección del draft de 2024. Ha lidiado con cuatro lesiones distintas en su carrera profesional, incluyendo una rotura de menisco derecho que lo dejó fuera de juego durante toda la temporada 2024, y su QBR de 35.6 la temporada pasada lo ubicó en el puesto 24 entre los 26 mariscales de campo de la NFL que fueron titulares en al menos 10 partidos.

Los Vikings permitieron que Sam Darnold y Daniel Jones se fueran como agentes libres en 2025, lo que dejó a McCarthy como su titular sin mucha protección. Como mínimo, estaban decididos a no cometer el mismo error en temporadas consecutivas.

Murray, de 28 años, impulsará a McCarthy hacia una rápida y significativa mejora o lo reemplazará como titular de los Vikings en la Semana 1.

Las siete temporadas de Murray en Arizona estuvieron repletas de jugadas destacadas, pero terminaron con solo una aparición en los playoffs: una derrota en la ronda de comodines ante Los Angeles Rams en 2021.

Murray fue dos veces Pro Bowler y es uno de los cinco jugadores en la historia de la NFL (Josh Allen, Lamar Jackson, Russell Wilson y Cam Newton) en lanzar más de 20,000 yardas y correr más de 3,000 yardas en sus siete temporadas.