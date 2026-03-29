Kimi Antonelli triunfa en el GP de Japón de F1, Mercedes domina el inicio de temporada

¡Otra vez se impuso Mercedes en la Fórmula 1! El joven sensación Kimi Antonelli hiló su segunda victoria en la temporada al conquistar el Gran Premio de Japón, reponiéndose a un complicado inicio.

Antonelli, quien ganó el GP de China hace unos días, partió desde de la pole position, pero cayó al quinto puesto en la largada, por lo que tuvo que remontar para reclamar el trofeo de vencedor en el Circuito de Suzuka.

Mercedes así reafirma su buen momento, pues han acaparado las victorias, ya que George Russell, quien hoy acabó cuarto, triunfó en el inicio del año en Australia.

Checo Pérez, con labor discreta

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez completó otra carrera a bordo de un Cadillac que ha dado mayores complicaciones, impidiéndole pensar en sumar puntos por el momento.

Finalizó en el puesto 17, superando a su coequipero, Valtteri Bottas, quien terminó en el sitio 19.

El accidente de Oliver Bearman

La imagen dramática de la carrera la protagonizó el joven Oliver Bearman, quien estrelló su auto Haas contra el muro de contención al salirse en una de las curvas tras evitar un contacto con el Alpine de Franco Colapinto.

Bearman abandonó la competencia y salió del vehículo por sus propios medios, aunque fue captado cojeando, por lo que tuvo que ser auxiliado por oficiales de pista.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Posiciones del Gran Premio de Japón de Fórmula 1:

Kimi Antonelli | Mercedes

Óscar Piastri | McLaren

Charlces Leclerc | Ferrari

George Russell | Mercedes

Lewis Hamilton | Ferrari

Lando Norris | McLaren

Pierre Gasly | Alpine

Max Verstappen | Red Bull

Liam Lawson | Racing Bulls

Esteban Ocon | Haas

Nico Hulkenberg | Audi

Isack Hadjar | Red Bull

Gabriel Bortoleto | Audi

Arvid Lindblad | Racing Bulls

Carlos Sainz | Williams

Franco Colapinto | Alpine

Sergio Pérez | Cadillac

Fernando Alonso | Aston Martin

Valtteri Bottas | Cadillac

Alexander Albon | Williams

Lance Stroll | Aston Martin

Oliver Bearman | Haas

Con información de Fox Sport