Kimi Antonelli triunfa en el GP de Japón de F1, Mercedes domina el inicio de temporada

¡Otra vez se impuso Mercedes en la Fórmula 1! El joven sensación Kimi Antonelli hiló su segunda victoria en la temporada al conquistar el Gran Premio de Japón, reponiéndose a un complicado inicio.
Antonelli, quien ganó el GP de China hace unos días, partió desde de la pole position, pero cayó al quinto puesto en la largada, por lo que tuvo que remontar para reclamar el trofeo de vencedor en el Circuito de Suzuka.
KIMI ANTONELLI WINS THE JAPANESE GRAND PRIX!!! 🏁🏆🥳#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/yZ7Ozd2k1e
— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
Mercedes así reafirma su buen momento, pues han acaparado las victorias, ya que George Russell, quien hoy acabó cuarto, triunfó en el inicio del año en Australia.
Checo Pérez, con labor discreta
Por su parte, el mexicano Sergio Pérez completó otra carrera a bordo de un Cadillac que ha dado mayores complicaciones, impidiéndole pensar en sumar puntos por el momento.
Finalizó en el puesto 17, superando a su coequipero, Valtteri Bottas, quien terminó en el sitio 19.
El accidente de Oliver Bearman
La imagen dramática de la carrera la protagonizó el joven Oliver Bearman, quien estrelló su auto Haas contra el muro de contención al salirse en una de las curvas tras evitar un contacto con el Alpine de Franco Colapinto.
Bearman abandonó la competencia y salió del vehículo por sus propios medios, aunque fue captado cojeando, por lo que tuvo que ser auxiliado por oficiales de pista.
Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp
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Posiciones del Gran Premio de Japón de Fórmula 1:
Kimi Antonelli | Mercedes
Óscar Piastri | McLaren
Charlces Leclerc | Ferrari
George Russell | Mercedes
Lewis Hamilton | Ferrari
Lando Norris | McLaren
Pierre Gasly | Alpine
Max Verstappen | Red Bull
Liam Lawson | Racing Bulls
Esteban Ocon | Haas
Nico Hulkenberg | Audi
Isack Hadjar | Red Bull
Gabriel Bortoleto | Audi
Arvid Lindblad | Racing Bulls
Carlos Sainz | Williams
Franco Colapinto | Alpine
Sergio Pérez | Cadillac
Fernando Alonso | Aston Martin
Valtteri Bottas | Cadillac
Alexander Albon | Williams
Lance Stroll | Aston Martin
Oliver Bearman | Haas
Con información de Fox Sport