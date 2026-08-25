Julio Salas resalta avance en investigación por homicidio de taxista

El comisario Julio Salas González aseguró que la coordinación entre las corporaciones de seguridad permitió obtener resultados positivos en las primeras horas de investigación por el homicidio de un taxista registrado al sur de la ciudad de Chihuahua.

Durante su intervención ante medios de comunicación, el jefe de la Policía Municipal reconoció el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del área de investigación de la corporación municipal, luego de que se lograra la detención de una persona señalada como probable responsable del crimen.

“Quiero felicitar a la AEI, al área de investigación de la Policía Municipal, por la pronta detención de un probable responsable”, expresó Salas González.

El comisario destacó que existe una coordinación permanente con el fiscal general del Estado, Heliodoro Araiza, para atender este tipo de casos y fortalecer las labores de investigación.

De acuerdo con Salas González, la detención demuestra que el trabajo conjunto entre las instituciones comienza a generar resultados concretos en el combate a los delitos de alto impacto.

“Claro que da frutos el tema de la coordinación y tan es así que ya se presentó a una persona con calidad de probable responsable”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que el caso todavía se encuentra en una etapa inicial y que las investigaciones continúan, por lo que será necesario esperar a que concluyan las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.

“Todavía sigue la investigación, no se ha terminado, no se ha concluido, apenas es el inicio y afortunadamente ya tenemos resultados muy positivos”, señaló.

Finalmente, Salas González consideró que el avance en este caso representa un mensaje para quienes cometen delitos en la capital, al tiempo que refrendó el compromiso de las autoridades para trabajar de manera coordinada en el esclarecimiento de los homicidios.

“Quien la hace, la paga”, concluyó el comisario.