Julio Mercado es nombrado Coordinador de CMIC Nacional

Julio César Mercado Rodríguez ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) fue nombrado Coordinador Nacional de Enlace Ejecutivo de Financiamiento y Acceso a Capital por parte de CMIC nacional.

Luis Méndez Jaled presidente nacional de CMIC, comentó que Mercado fue pieza fundamental para la organización a nivel local para visibilizar y trabajar por lo cual fue tomado en cuenta para participar a nivel nacional.

“Es un tema muy importante y ayudar a todos los afiliados ahora a nivel pais es algo que el presidente nos esta pidiendo mucho el poder gestionar y tener muy buenas prácticas con el recurso”, comentó Mercado