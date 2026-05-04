Juez en Nueva York rechaza nuevas solicitudes de ‘El Chapo’ Guzmán

El juez federal Brian M. Cogan rechazó este lunes una serie de solicitudes presentadas recientemente por Joaquín Guzmán Loera, al considerar que carecen de fundamento legal.

En una orden emitida en la Corte del Distrito Este de Nueva York, el juez señaló que en las últimas dos semanas el ex capo del cártel de Sinaloa envió cinco escritos en los que solicitó distintos recursos, entre ellos su liberación, la repetición de su juicio, su extradición a México, acceso a información sobre el veredicto del jurado y la revisión de su condena por presunta irregularidad.

“Algunos de estos documentos no tienen sentido y ninguno tiene mérito legal”, sostuvo el juez Cogan en su resolución, en la que determinó negar todas las peticiones.

Los documentos presentados por Guzmán Loera incluyeron solicitudes tituladas “Mandate Release” (liberación por mandato), “Case Appeal requesting re-trial” (apelación del caso solicitando nuevo juicio), “Extradition Release back to Country” (extradición de regreso a su país), así como requerimientos de información sobre el proceso judicial y alegatos de condena indebida.

La decisión se produce luego de que el ex capo ha insistido en diversas ocasiones en su intención de regresar a México, además de cuestionar las condiciones de su proceso y reclusión en Estados Unidos. Las cartas fueron presentadas directamente por el propio Guzmán ante el tribunal, sin representación legal.