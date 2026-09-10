Jueces deben actuar apegados a derecho y justicia: De la Peña ante choque mortal de conductor desnudo

El secretario general de Gobierno Santiago de la Peña dio a conocer que ante la resolución del hombre “desnudo” que provoco el choque frente al hospital Ángeles, que hoy esta pagando una ligera libertad, el funcionario estatal señaló un llamado a los jueces en estar apegados a derecho y la justicia, estarán atentos al caso e investigación a través de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El responsable Luis F. E. alegó a través de su defensa que el accidente fue debido a una enfermedad psiquiátrica y tratamiento por lo cual no llegaría a la cárcel, esta situación ha indignado a la sociedad, pues los primeros momentos el responsable estaba bajo resguardo en el hospital Ángeles y actualmente ya se encuentra en su casa bajo un instrumento de brazalete y libertad condicional.

El funcionario estatal señaló que es trabajo de los jueces la impartición de justicia y no emite una opinión, sin embargo, estarán al pendiente del desarrollo del caso.

“Un llamado a todos los juzgadores, las y los, a que actuemos siempre apegados a derecho entendiendo que la justicia si es un valor que hay que perseguir y entendiendo que se aplica en todo momento a personas que tienen rostro y un conglomerado social, y segundo no conozco los detalles del expediente seria irresponsable de mi parte emitir una opinión o decir que un juez se equivoco y si hubiera un acto de injusticia creo que el poder judicial de Chihuahua tiene los mecanismos legales del juez”, comentó.

Reitera que en México se vendió una reforma en prosperidad, jueces onerosos y justicia para el pueblo y el sistema actual habla de un sistema que adolece un sistema institucional claro y contundente para la justicia que debe de ser.

“Estaremos atentos a como resuelve el poder judicial, seguramente la fiscalía estará recurriendo la decisión del juez”, comentó.

El brutal choque se presentó hace 15 días en el cual un hombre de 60 años murió debido al impacto, el responsable pretendió huir del lugar a pie y desnudo, fue captado por testigos y detenido por la autoridad vial, hoy enfrenta cargos por homicidio al conducir bajo los influjos del sustancias.