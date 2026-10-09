JUCOPO llama a presidenta del IEE por propuesta de imposición de género en candidaturas de 23 municipios

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado que preside Arturo Medina, citó a la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, para desahogar una reunión en la cual la consejera presidenta explique la propuesta de ese órgano electoral en las llamadas acciones afirmativas temporales, en las que se pretende imponer el género en las candidaturas de 23 municipios.

La reunión está prevista para las 10:30 horas de este viernes en el Salón Legisladores de la torre legislativo, en donde se acordó la presencia de la consejera presidenta del IEE.

Dicha propuesta ha generado polémica entre las dirigencias de los partidos políticos, en especial del PRI y del PAN, así como entre sus representantes ante el Consejo General del IEE, pues consideran que interviene y violenta la vida interna de los partidos, además de resaltar que los consejeros se exceden en sus funciones al tratar de legislar, lo que derivaría en una controversia constitucional.

La propuesta de los consejeros del IEE señala que los partidos políticos estarían obligados a postular mujeres en 23 municipios del estado, con el argumento de que en dichos municipios nunca ha sido electa una mujer como presidenta municipal.

Sin embargo, las dirigencias de los partidos aseguran que esa propuesta del IEE excede sus facultades con el falso argumento de la paridad de género, obligación con la que los partidos políticos han cumplido.