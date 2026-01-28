Juan Manuel “El Pato” Guillén, el último gran maestro del muralismo mexicano, reaparece en BADA México

A punto de cumplir un siglo de vida, el último gran maestro vivo del muralismo mexicano regresa al centro de la escena artística como invitado especial de BADA México.

A un mes de cumplir 100 años, Juan Manuel “El Pato” Guillén, reaparece públicamente como una de las figuras más longevas, prolíficas y versátiles del arte mexicano de los siglos XX y XXI.

Su regreso ocurre en el marco de BADA México, la feria de arte que conecta directamente a los artistas con el público, donde participa como invitado especial en una edición dedicada tanto a nuevas voces como al reconocimiento de los grandes maestros.

En esta sexta edición de BADA México, Banco Azteca se suma al impulso cultural al invitar formalmente al maestro Guillén, haciendo posible una celebración pública de un siglo de vida y creación artística.

El encuentro se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero en los Jardines del Campo Marte, en la Ciudad de México, dentro del contexto de la Semana del Arte.

El maestro estará presente durante la inauguración oficial, el jueves a las 10:00 horas, en un encuentro especial con el público y los medios, marcando uno de los momentos más simbólicos de la feria.

Con una trayectoria que abarca más de ocho décadas de producción ininterrumpida, Guillén es reconocido como uno de los últimos grandes maestros vivos del muralismo mexicano, además de ser una figura clave en disciplinas como la pintura de caballete, el retrato, la gráfica, el dibujo, la escenografía y el cartel cinematográfico.

¿Quién es el maestro Juan Manuel “El Pato” Guillén?

Ingresó a La Esmeralda a los 15 años, formándose en pleno México posrevolucionario. Fue alumno de Frida Kahlo y discípulo cercano de Diego Rivera, con quien colaboró estrechamente. Rivera incluso lo apodó “Guillman”, seudónimo con el que Guillén participó en subastas internacionales bajo un nombre extranjero. Durante su juventud convivió con figuras centrales del arte y la cultura mexicana, integrándose a los círculos intelectuales que marcaron el rumbo cultural del país en el siglo XX.

Como muralista, trabajó junto a David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Jorge González Camarena, participando en proyectos monumentales que hoy forman parte del patrimonio artístico nacional e internacional.

Su obra mural puede encontrarse en espacios como el Museo Nacional de Antropología, el Castillo de Chapultepec, el Teatro Juárez, el Museo de la Ciudad de México, la ENEP Acatlán (UNAM) y la Universidad de Concepción, en Chile.

Paralelamente, Guillén desarrolló una etapa fundamental en el cine mexicano e internacional, especialmente entre las décadas de 1940 y 1960.

Colaboró con los principales estudios de Hollywood, creando carteles para figuras legendarias como John Wayne, Burt Lancaster, Clint Eastwood, Michael Caine y Jerry Lewis. En México, mantuvo una relación creativa especialmente cercana con Mario Moreno “Cantinflas”, para quien realizó prácticamente toda su iconografía gráfica, capturando visualmente la dimensión humana y social de sus personajes.

Además, es reconocido como pionero e inventor de la tercera dimensión aplicada al dibujo, una aportación técnica que lo coloca como innovador dentro de la historia gráfica del cine. A lo largo de su carrera ha recibido premios y distinciones nacionales e internacionales, incluyendo reconocimientos en la Bienal de Bellas Artes.