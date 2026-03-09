Joven motociclista resulta lesionado tras choque en la avenida 20 de Noviembre

Chihuahua, Chih.— La noche de este lunes se registró un accidente automovilístico en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y calle 23, el cual dejó como saldo a un joven con lesiones de consideración, además de cuantiosos daños materiales y afectaciones al tráfico en la zona.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta de color negro y modelo atrasado circulaba sobre la avenida 20 de Noviembre en sentido de este a oeste. Al intentar incorporarse a la calle 23, presuntamente cortó la circulación a un joven que viajaba a bordo de una motocicleta, provocando el fuerte impacto.

Tras la colisión, el motociclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica, por lo que testigos realizaron el llamado a los números de emergencia. Paramédicos de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un nosocomio para su valoración médica.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para recabar información, elaborar el croquis correspondiente y deslindar responsabilidades.

El percance generó importante congestionamiento vehicular en la zona mientras se realizaban las labores de atención y retiro de las unidades involucradas.