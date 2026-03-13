José Ángel Bichir, hijo de Odiseo, cae del tercer piso y es hospitalizado; intentó quitarse la vida, señalan

El actor José Ángel Bichir cayó desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte Poniente en la Ciudad de México; es hijo de Odiseo Bichir y Patricia Pascual.

El actor José Ángel Bichir, hijo de Odiseo y sobrino de Demian y Bruno Bichir, fue hospitalizado luego de caer del tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México, según se dio a conocer esta tarde.

Versiones apuntan a que intentó quitarse la vida. Sin embargo, su mamá, Patricia Pascual, señaló que José Ángel toma medicamentos.

José Ángel Bichir cae del tercer piso de su edificio en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió en redes sociales la ficha informativa sobre la caída y hospitalización del actor José Ángel Bichir esta tarde en la colonia Narvarte Poniente, hecho que fue reportado también por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre de 35 años de edad que fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en la calle Uxmal y la avenida Xola, en la colonia Narvarte Poniente, de la alcaldía Benito Juárez, con manchas hemáticas”, dice la publicación de la policía.

José Ángel Bichir es parte de la dinastía Bichir de actores (Instagram/José Ángel Bichir)

“Paramédicos que arribaron al sitio lo atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada”, añade el informe.

El hijo de Odiseo Bichir se aventó del tercer piso, señalan

De acuerdo con versiones periodísticas, el hijo de Odiseo Bichir fue trasladado al hospital Rubén Leñero, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo en el antiguo Casco de Santo Tomás.

Odiseo y José Ángel Bichir (Marco Vallejo)

De acuerdo con lo publicado por la policía capitalina, versiones recabadas apuntan a que el hijo de Odiseo Bichir intentó quitarse la vida ya que se habría lanzado desde el tercer piso.

“Cabe señalar que, de acuerdo con los primeros reportes, el ciudadano habita en el tercer piso desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío; por lo anterior, se informó al agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes”, especificó Seguridad Ciudadana en redes sociales.