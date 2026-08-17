Jornadas de Vacunación son permanentes, se enfocará Salud en estudiantes ante regreso a clases

Gilberto Baeza Mendoza, secretario de Salud Estatal indicó que ante el próximo regreso a clases se dará continuidad a la vacunación de menores de edad, con campañas que acudirán con especial enfásis a los planteles educativos.

Recordó que las jornadas de vacunación serán permanentes con la finalidad de que recién nacidos y menores de edad cuenten con el esquema completo de vacunas, no únicamente contra el sarampión luego del brote que se logró controlar en la entidad.

“Las jornadas de vacunación serán permanentes. Constantemente estamos publicando en redes sociales dónde van a estar los puestos y los puntos de vacunación, ya no nada más de sarampión, sino que con todo el esquema para procurar completarle el esquema a los niños que van cumpliendo las edades requeridas o bien a los niños que van naciendo y especial énfasis en las escuelas”.