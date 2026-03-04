John Sutcliffe: la historia poco conocida detrás del periodista que conmovió en el Super Bowl

John Sutcliffe ha cubierto 33 Super Bowls, pero nunca uno como este. Su reacción al show de medio tiempo no solo se volvió viral: abrió una conversación sobre identidad, representación y autenticidad.

Por más de tres décadas, John Sutcliffe ha sido uno de los nombres más reconocidos en el periodismo deportivo, especialmente en la NFL. Su carrera ha estado marcada por una gran pasión, convirtiéndose en un referente. Pero más allá de esto, su sello siempre ha sido otro: contar lo que ve con emoción.

John Sutcliffe revela por qué lloró tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Pocos saben que detrás de esa seguridad frente a cámara hay una historia personal poco común. John es disléxico. De niño batallaba con las letras, las invertía, iba a terapias. “Es bien difícil escribir”, Nos cuenta en entrevista.

Aun así, estudió Administración de Empresas, pero terminó dedicándose a lo que realmente quería hacer. Su papá le dio cinco años para intentar vivir del periodismo, y no necesitó más.

Esa disciplina y preparación son parte de su identidad profesional. Pero hace unas semanas, en el Super Bowl, lo que se volvió viral no fue una primicia ni una exclusiva: fue su reacción al show del medio tiempo.

Después del show de Bad Bunny, Sutcliffe se quebró en vivo. El video recorrió el mundo. Y aunque pudo haber aprovechado la atención con entrevistas, no lo hizo.

“Casi no hago entrevistas. Esta es la segunda que hago”, cuenta. “No lo hice por publicidad. Lo hice por sentimiento. Estoy consciente que se volvió viral en el mundo, y hoy en día es muy difícil volverte viral sin haber hecho una tontería”, cuenta sobre el video del pasado 8 de febrero que en poco tiempo alcanzó millones de reproducciones.

Para él, lo que pasó esa noche fue más que un half time show. Fue una representación, fue una identidad. Fue ver, por primera vez en el evento deportivo más importante de Estados Unidos, un escenario dominado por el español.

John Sutcliffe y el jugador de la NFL Joe Burrow. (Cortesía: John Sutcliffe)

John Sutcliffe, un referente del periodismo deportivo

“Lo que hizo Benito fue mandar un mensaje de amor, de identidad. Y por primera vez, en la fiesta más importante de Estados Unidos, se cantó en español. Eso fue lo que me pegó”, confiesa John sobre el principal motivo de su quebranto.

“Nunca antes habíamos sido parte tan visible de este evento. Y verlo por fin, fue como ganar la invitación a esa fiesta que siempre nos había sido negada”, agrega.

Para Sutcliffe, como periodista mexicoamericano que ha hecho carrera allá, lo que pasó esa noche fue mucho más que una cobertura deportiva, fue algo profundamente personal.

John Sutcliffe (Cortesía: John Sutcliffe)

“Yo viajo cada semana, y ves al Uber de Cuba que no tiene luz en su casa, al mesero venezolano que manda dinero a su familia. Son tantas historias que me tocan el corazón, que cuando vi a Bad Bunny, vi en él a un símbolo de todo lo que he visto, de todo lo que muchas veces no se cuenta”, confiesa.

Aunque ese instante lo hizo viral, Sutcliffe sigue con los pies en la tierra, agradecido por la larga carrera que lo ha llevado a ser una de las figuras más respetadas dentro del periodismo deportivo. “Mi trabajo es transmitir lo que veo, lo que siento, y si alguien en su casa también siente lo que yo estoy sintiendo, entonces cumplí con mi labor”, asegura.

John Sutcliffe (Cortesía: John Sutcliffe)

A sus 57 años, sigue siendo un referente y continúa aprendiendo de todos los que tiene a su alrededor, ya sea en el campo de juego o en la vida misma. “A veces la vida te sorprende, y a mí me ha dado muchas oportunidades, me siento increíblemente afortunado”, finaliza.

Al final, John Sutcliffe no solo es un experto en transmitir lo que pasa en la cancha, sino también en expresar lo que siente. Y en un mundo lleno de momentos efímeros, tiene más valor que cualquier trending topic.