JL Villalobos resalta importancia de próximo Consejo Político Estatal del PRI y confirma que participará en proceso electoral del 2027

Ante el Consejo Político Estatal del PRI que se realizará este sábado 28 de marzo, el diputado local e integrante del Comité Ejecutivo Nacional, José Luis Villalobos, resaltó la importancia de ese encuentro para los priistas, además de levantar la mano para participar en el próximo proceso electoral.

“Respecto al Consejo Político Estatal y en lo que nos compete a nosotros en Chihuahua, diría que es importante que las y los compañeros conozcan la dimensión que tiene la ruta que ha planteado nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno, la propia dirigencia nacional de la cual tengo el honor de formar parte, y será una una sesión importante para que las y los consejeros conozcan del tema”, declaró Villalobos García.

Al cuestionarlo si se registrará como “defensor” para participar en el próximo proceso electoral, el legislador del Revolucionario Institucional señaló que “yo estoy valorando cuál es la ruta de la responsabilidad que me va a dar el partido. Tengo un cargo de dirigencia nacional y estamos muy concentrados en eso, pero lo que sí puedo decir es que me anoté para el 2027 y vamos a estar, por supuesto, construyendo la posibilidad de participar, de formar parte de los espacios que va a construir el Partido Revolucionario Institucional, dándole resultados a la gente”.

“Yo soy un fiel creyente de que la mejor manera de poder aspirar a un espacio, aunque sea como el de la defensa de Chihuahua o México, o alguna candidatura en su momento, se construya estando unidos”, enfatizó el diputado José Luis Villalobos.