En rueda de prensa Ramsés López Mendoza director técnico de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y Mayte Chitika directora Jurídica dieron a conocer que el retiro ex director municipal de la Junta municipal de Agua y Saneamiento de Jiménez, Marcos Chávez, fue legal.

Mario Mata director general de la JCAS solicitó al consejo de administración la investigación de dicho órgano y remisión del titular esto como parte de la ley, se establece el proceder en el organismo para las constancias de la sesión, sin especulaciones seguirán con la marcha jurídica operadora.

En este sentido expuso que la infraestructura está en pro de las colonias Franco Guzmán y Unión antorchista, se apega al manual de Agua y Saneamiento en donde se da a conocer el proceder de obra y estimaciones, no basta un tramo.

Se dio la contratación de un perito externo para efectuar la inspección con la toma de agua en 2016 con notaría de Ana Angélica Baeza Mendoza quien avaló que se cumplía para la entrega de servicios a esas colonias.

Además se dieron los procesos legales con el ayuntamiento de Jiménez y se otorgó en 2025 el permiso para trabajos, Jmas no resuelve el proceso de propiedad.

Entrega recepción tiene toda la documentación del proyecto y lo que era el proyecto de obra, esto fue presentado por la Junta Central de Agua y Saneamiento

Habitantes han pedido el servicio por 20 años y a pesar de haber sido asentamientos irregulares se dio un cambio para ellos en espera.

Asimismo se señala que les fueron cobrados 22 mil pesos por concepto de conexión a cada casa, sin embargo no hay pruebas de que este cobro se haya realizado.

Asegura que se cuenta con toda la legalidad del despido del ex director ejecutivo de Jiménez y si es de su inconveniente puede acudir a la forma legal para proceder.