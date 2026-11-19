La diputada federal Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que su partido no permitirá que Morena prolongue la omisión constitucional de emitir la convocatoria para elegir a la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, exigirá transparencia en el proceso y pugnará para recuperar un organismo autónomo, independiente y desmorenizado.

En ese sentido, González Alonso destacó que las y los diputados del PAN, encabezados por su coordinador Elías Lixa, presentaron una Demanda de Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, con el propósito de exigir a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la emisión inmediata de la convocatoria, ante una omisión que, afirmó, Morena mantiene por conveniencia tras la renuncia de Guadalupe Taddei, en medio de señalamientos de corrupción.

“Han pasado 26 días desde esa renuncia y 15 días desde que el PAN presentó ocho propuestas para garantizar la transparencia del proceso. A la fecha no hay una respuesta satisfactoria y únicamente el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, respondió a tres de ellas bajo el argumento de que no se consideran viables”, indicó.

La también diputada por Chihuahua calificó de injustificable esta dilación y sostuvo que no existen pretextos para incumplir la Constitución, por lo que exigirán actuar de inmediato. Recordó que el Tribunal Electoral ya estableció, en precedentes de 2011 y 2013, que el concepto de “plazo breve” significa “de inmediato”.

“Ricardo Monreal dice que tiene que dialogar con la oposición, pero que también tiene que conciliar las cosas al interior de su partido. A su vez, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, plantea esperar a que concluyan las elecciones para iniciar el proceso”. Eso, advirtió González Alonso, es inaceptable.

“Morena no puede manejar una obligación constitucional conforme a sus tiempos políticos o a sus acuerdos internos”.

Cabe destacar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en voz de su coordinador, Elías Lixa, advirtió que: “no seremos cómplices de que se mantengan las cosas como están. Le recordamos a Morena que las obligaciones constitucionales se cumplen y que no están a contentillo de ningún legislador”.

En este mismo contexto se refirió la diputada Rocío González tras recibir de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Chihuahua, su preocupación por la situación que atraviesa el organismo electoral y la importancia de atenderla con responsabilidad y visión de Estado.

La legisladora dijo que tanto ella como su partido están comprometidos con la defensa del INE y advirtió que Acción Nacional recurrirá a las instancias legales necesarias para impedir que se mantenga el retraso en el proceso y evitar que la renovación de la presidencia del organismo electoral se convierta en una decisión sujeta a los intereses políticos de Morena.