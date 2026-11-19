El director de logística de coordinación de relaciones públicas del gobierno Antonio Ferreiro y Claudia Márquez, jefa de coordinación de Relaciones dieron a conocer que el próximo 30 de noviembre el encendido del árbol navideño.

El encendido del árbol navideño será el 30 de noviembre y permanecerá hasta el 10 de enero con todas sus atracciones .

Se contará con un horario de de lunes a jueves de 12 pm 8 pm y sábados y domingos de de 12 pm a 10 pm.

Serán 4 mil metros cuadrados de atracciones de reconocimiento internacional por lo cual invitan a toda la ciudadanía a acudir a la gran inauguración.