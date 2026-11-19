Hugo González Muñiz, nuevo presidente del Comité Directivo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dio a conocer que aún no se retirará oficialmente a Brighite Granados, se da un apoyo “extra” debido a que está más concentrada en Juárez.

Aseguran que no hay una intención de removerla de su cargo solo hasta que ella renuncie, reitera que no hay un rompimiento del partido.

“Ella es la presidenta del comite estatal del partido hasta que ella lo desida nuestro mandato es de que será cambio pasando elecciones, lo que pasa es que ella esta más concentrada en Juárez y esta con la coordinadora municipal de Juárez y tenemos que trabajar por el resto del estado como la capital y el sur del estado”, comentó Omar Holguin secretario general de morena.

Se tendrá sesión de consejo político estatal, pero no tienen la facultad para sacar a Brighte Granados hasta que concluya su administración en 2027.

“No, esta rueda de prensa es por apoyo total a nuestro coordinador y me parece importante tener esto ya que la precampaña inicia el 2 de diciembre y se dará el apoyo para pintar el estado de guinda en 2027”, comentó.

Reitera que son casos minímos de descontento y señalan que se realizará un trabajo con miras de cambio a la dirigencia y en pro de los ciudadano.