Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana, se trabaja en la limpieza de las entradas y salidas de la ciudad, previo a la temporada decembrina.

Lo anterior al sur de la ciudad con rumbo a Aldama, Delicias y Cuauhtémoc, con corte de hierba, pepena, sopleteo y barrido manual.

En el caso de la salida a ciudad Delicias, se trabaja desde la avenida Fuentes Mares, con sentido a la Puerta de Chihuahua, además, en la Carretera a Aldama se realizaron labores desde el periférico Lombardo Toledano hacia la avenida Fuerza Aérea, de igual forma en la carretera que conduce al aeropuerto.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso por mantener una buena imagen urbana, tanto para las y los chihuahuenses, como para los visitantes a la capital del estado.