En rueda de prensa en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, esta vez encabezado por Hugo González dio a conocer que como presidente del Consejo también realizará labores directivas y partidistas en todo el estado.

Hugo González, asegura dará un seguimiento con el fin de poner al frente los principios que han formado Morena y apoyo total a su aspirante a la gubernatura.

“La idea es total respaldo al coordinador de la 4T Cruz Pérez Cuéllar y al comité nacional de Ariadna Montiel, a traves de este consejo vamos a bajar la plataforma electoral en todo el estado ante las elecciones del 2027 en la cual se recogen los principios básicos de morena”, coemntó.

Señaló que con esta plataforma se dará en los 9 distritos locales y se hermanará con las asambleas seccionales en todo el estado con consejeros del partido y simpatizantes.

Resaltan su apoyo al actual coordinador de la defensa de la 4t y soberanía, Cruz Pérez Cuéllar para las próximas elecciones

Reitera que aún permanecerá Granados de manera formal como establecen los estatutos, por el momento se dará una adecuación momentanea, pues al finalizar las elecciones del 2027 se dará un cambio oficial de dirigencias a nivel nacional.