Un choque entre dos vehículos Nissan Sentra dejó cuantiosos daños materiales en calles de la colonia Pedro Domínguez, luego de que uno de los conductores omitiera un alto y provocara una colisión que terminó contra la retenida de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Nissan Sentra, modelo aproximado 2000, circulaba en sentido de sur a norte por la calle Unidad Chihuahuense y, al llegar al cruce con la calle Del Alamillo, omitió la señal de alto.

Debido a la maniobra, impactó en la parte trasera de un Nissan Sentra modelo 2012, lo que provocó que su vehículo se proyectara contra la retenida de un poste de la CFE.

La fuerza del impacto ocasionó severos daños en la parte frontal, donde el área del motor quedó prácticamente destrozada al impactarse contra la estructura de tensión del poste.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales.

Agentes de la Policía Vial acudieron al lugar para hacerse cargo del accidente, realizar las diligencias correspondientes y elaborar el croquis para deslindar responsabilidades.