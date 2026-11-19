Se llevó a cabo dentro de las acciones de la estrategia nacional 12 acciones en 120 días, cuyo objetivo es consolidar y fortalecer los servicios públicos de salud, así como abatir el rezago quirúrgico y brindar una mejor calidad de vida a los derechohabientes.

Estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud; en lo que va del año los beneficiarios suman más de 600 en diversos municipios de la entidad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua se sumó a la Macrojornada de Cirugía de oftalmología, que se llevó a cabo este fin de semana de manera simultánea en el IMSS de todo el país.

Lo anterior, forma parte de la Acción 10: Abatimiento del rezago quirúrgico de la estrategia 12 acciones en 120 días que estableció la Presidencia de la República, impulsada por el director general, maestro Zoé Robledo, mediante cirugías adicionales en noches y fines de semana para ampliar la atención quirúrgica de especialidades e impactar de manera importante en la salud de los derechohabientes, mejorando su calidad de vida.

Así lo dio a conocer, el titular del IMSS en el estado, doctor Julio Mercado Castruita, quien destacó que en el estado de Chihuahua la Macrojornada de Cirugía de oftalmología se llevó a cabo en las ciudades de Juárez y Chihuahua, en los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 1 y No. 66, así como en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6 y la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 68.

Enfatizó que en esta macrojornada se realizaron más de 300 cirugías de cataratas, que se sumaron a las más de 300 que se han realizado en lo que va del año, impactando así en más de 600 derechohabientes a quienes se les ha regresado la visión, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctor Ibis Fernando Morales, informó que estos procedimientos estuvieron a cargo de un grupo interdisciplinario de la salud del IMSS, quienes unieron esfuerzos para fortalecer la atención quirúrgica de oftalmología mediante intervenciones de cataratas.

Detalló que la mayoría de los beneficiados en esta jornada fueron adultos mayores, quienes presentaban cataratas seniles, que es una afección ocular asociada con la edad, caracterizada por la opacidad del cristalino, la cual por lo general se agrava por enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes.

Indicó que debido al aumento en la esperanza de vida y a la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles que afectan la visión, actualmente la demanda de estos procedimientos va en aumento.

Por ello, el titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas hizo el llamado a que “todos los pacientes con problemas en su agudeza visual detectados en sus Unidades de Medicina Familiar sean canalizados oportunamente, para prevenir o tratar complicaciones a tiempo”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua refrenda su compromiso de fortalecer y elevar la calidad de sus servicios, con atención y buen trato a las y los derechohabientes de la entidad.

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