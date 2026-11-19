Solicitaron que sus necesidades sean consideradas en la Plataforma Política del PAN

Marco Bonilla, coordinador estatal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, visitó la colonia Libertad, donde vecinos compartieron las problemáticas que enfrentan desde hace años, principalmente por el deterioro de las calles, la falta de pavimentación y los problemas de drenaje.

Norma Alvarado, líder de la colonia, explicó que las aguas residuales provenientes de sectores como Ojitos, recorren vialidades como Del Rayo, Tepetate, Obsidiana, Nácar, Marfil y Basalto, provocando daños al pavimento y afectaciones a las familias. Por ello, solicitó que se consideren obras de pavimentación, rehabilitación del alcantarillado y mantenimiento de las redes de drenaje.

Durante el encuentro, Bonilla destacó la importancia del trabajo conjunto entre vecinos y autoridades, y compartió los resultados que se alcanzaron durante su administración en la ciudad de Chihuahua.

Asimismo, señaló que los juarenses no deben acostumbrarse a vivir con calles deterioradas o servicios deficientes, y destacó que la participación de los líderes comunitarios fue fundamental para concretar obras en colonias que durante años permanecieron olvidadas.

Finalmente, Marco Bonilla reiteró su disposición de trabajar junto a las familias juarenses, escuchar sus propuestas e integrar sus planteamientos a la Plataforma Política, con el objetivo de impulsar soluciones que respondan a las necesidades reales de las colonias.