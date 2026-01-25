Javier Aguirre, satisfecho con exámenes de hostilidad en Panamá y Bolivia

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, se dijo contento con el rendimiento de sus jugadores en la reciente gira de partidos amistosos contra Panamá y Bolivia, que abrieron la actividad del año mundialista 2026.

México ganó ambos partidos por 1-0 en calidad de visitante. Sin embargo, para el entrenador lo más importante fue la personalidad que mostraron ante un escenario inusual, ya que comúnmente el Tri juega en Estados Unidos ante gradas que arropan a sus futbolistas.

“Ese era el objetivo, más allá del resultado, someter a los jugadores a un ambiente distinto, a un campo, balón y arbitraje distintos. Que no estuvieran cómodos y que demostraran que a pesar de las adversidades tienen capacidad y tamaños para estar en la selección nacional”, reflexionó el ‘Vasco’ en la conferencia posterior al duelo ante Bolivia.

Aguirre convocó a 27 futbolistas para estos partidos, incluyendo la baja de Gilberto Mora (Xolos) y su reemplazo con Alexis Gutiérrez (América).

Sólo cuatro de los 27 no vieron ni un minuto de actividad contra Panamá ni Bolivia: Ángel Sepúlveda (delantero/Chivas), Carlos Acevedo (portero/Santos), Iker Fimbres (medio/Monterrey) y Luis Ángel Malagón (portero/América).

Por el contrario, hubo cuatro debutantes con la camiseta de la selección mayor: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez (Chivas), Kevin Castañeda (Xolos) y Everardo López (Toluca).

Con ellos también se mostró satisfecho: “Estoy muy contento con los cuatro o cinco jugadores que aparecieron por primera vez y no me defraudaron. Más allá del resultado hubo cosas interesantes, otras no tanto, pero me las reservo para hablarlas cuando nos volvamos a reunir”.

Las aficiones de Panamá y Bolivia registraron entradas destacadas tanto en el estadio Rommel Fernández como en el Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera Costas.

Con frecuencia aplaudían e impulsaban a sus selecciones, además de abuchear a la mexicana. Fueron escenarios que sólo suelen verse cuando el Tri disputa eliminatorias mundialistas o de Liga de Naciones en otros territorios de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF).

“Es el escenario que nos imaginábamos: el calor, la cancha, el equipo y la gente que se mete, que siempre es molesto pero es parte de y hay que aprender a lidiar con eso”, compartió el debutante Everardo López, que recientemente fue titular en el bicampeonato de Liga MX del Deportivo Toluca.

Aguirre tomó su mayor cantidad de apuntes respecto a ese ambiente: “En estos compromisos, tanto en Panamá como en Bolivia, el rival nos puso a prueba, nos exigió y es ahí donde se ve quién tiene equilibrio emocional, tamaños y buen juego para integrar la selección de cara al Mundial”.

No obstante, aclaró que todavía no cuenta con los argumentos para declarar públicamente qué futbolistas ya no estarán en el camino hacia la lista final del Mundial 2026.

“Es difícil hacer esa evaluación pública, primero porque no la tengo concreta con números. Necesito ver los partidos con calma, ya vi el de Panamá y por supuesto que ahora, de vuelta a México, veré este (contra Bolivia), pero necesitamos un proceso de análisis porque de repente hay jugadores que no lucen pero hacen bien su trabajo”.

El único que disputó los 180 minutos de esta mini gira fue el portero Raúl Rangel (Chivas). Otro que inició de titular en ambos duelos fue el mediocampista Marcel Ruiz (Toluca), aunque salió de cambio en la segundas partes.

Germán Berterame, por su parte, brilló con el gol del triunfo ante Bolivia y expresó: “Siento orgullo cada vez que ganamos y que pueda anotar, para mí, es un gran orgullo. Siempre he dicho que me siento muy parte de esta selección y la verdad es que estoy súper contento”.

La única vez que la Selección Mexicana jugó en calidad de visitante durante la actual gestión de Javier Aguirre fue en noviembre de 2024, en Honduras, durante los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF y perdió (0-2), aunque ganó el global (4-2).

Después del cruce ante Bolivia, Javier Aguirre aprovechó para afirmar que sigue de cerca a los mexicanos que radican en Europa y por ahora están lesionados.

“Estamos en enero, falta mucho tiempo y tenemos en el radar a (Rodrigo) Huescas, (César) ‘Chino’ Huerta y (Luis) Chávez, que han sido operados y están en proceso de rehabilitación. Los estamos monitoreando. Tenemos una persona nuestra que vive en Europa y permanentemente se mueve a estar con ellos, a ver cómo están en el día a día y nos informa. Es lo más que podemos hacer, estar cerca, darles cariño y seguimiento porque son jugadores importantes”.