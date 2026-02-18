Jáuregui, Manque y Rafa Loera en empate técnico por candidatura del PAN a la alcaldía; Quezada por Morena y Fermín lidera por el PRI: RUBRUM

La más reciente encuesta de RUBRUM respecto a las preferencias electorales por la alcaldía de Chihuahua capital, coloca de nueva cuenta al Partido Acción Nacional (PAN) en el primer lugar, seguido por Morena y en tercer lugar el PRI, mientras que Movimiento Ciudadano y el Verde aparecen en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Según RUBRUM, el PAN se ubicó en primero con el 51.1 por ciento, seguido por Morena con el 29.1 y el PRI en tercero, con el 6.8 por ciento de las preferencias electorales.

En lo que respecta a la candidatura interna del PAN, el fiscal General César Jáuregui, la diputada federal Manque Granados y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafa Loera, prácticamente están en un empate técnico, pues aparecen con el 25.6, 24.4 y 22.2 por ciento de las preferencias electorales, en ese orden, seguidos por el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, con el 16.9 por ciento y por el coordinador de la bancada panista en el Legislativo local, Alfredo Chávez, con el 10.9 por ciento.

En el caso de Morena, el exalcalde Marco Quezada está en primer lugar con el 35.3 por ciento, seguido por la diputada local Brenda Ríos, con el 28.1 por ciento y Miguel La Torre, con el 15.8. La lista la completan el regidor Miguel Riggs y el funcionario federal Héctor Ochoa.

Mientras tanto, por el PRI aparece en primer lugar el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, con el 55.6 por ciento de las preferencias y en segundo lugar el diputado local José Luis Villalobos, con el 44.4 por ciento.

Será el domingo 6 de junio de 2027 cuando se realice la jornada electoral que renovará la gubernatura de Chihuahua, 67 alcaldías, igual número de sindicaturas y 33 curules del Congreso del Estado.