James Franco publica las “pruebas” de que un “alien” merodea su casa y las redes sociales se burlan

James Franco publicó un video donde asegura mostrar a un extraterrestre en su casa; una grabación que divide opiniones, desata burlas en redes y alimenta versiones sobre una posible campaña promocional.

James Franco publicó un video en redes sociales en el que asegura haber captado a un supuesto extraterrestre que merodea su casa. La grabación muestra una figura de cabeza alargada y ojos brillantes caminando entre los arbustos, observando el interior de la residencia y saliendo de un garaje ubicado en la parte trasera de la propiedad.

El actor de 48 años acompañó la publicación con el mensaje: “Lo querían. Aquí está. Lo entrego”, después de varias semanas de anticipar que compartiría pruebas de un presunto encuentro con un ser “no humano”.

El video acumuló millones de reproducciones en pocas horas y abrió un debate entre quienes consideran que se trata de un montaje y quienes esperan una explicación adicional, como una campaña de promoción de algún nuevo proyecto del nominado al Oscar.

James Franco ha mantenido un perfil bajo en años recientes (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

James Franco y el video que muestra a un extraterrestre en su casa

El video forma parte de una serie de publicaciones que James Franco comenzó a compartir desde principios de junio tras reactivar su cuenta de TikTok (bajo el usuario @jamesfranco2319).

En las grabaciones, el actor afirma haber visto “algo no humano” en el garaje de su casa, asegura sentirse observado y llegó a advertir que, si desaparecía, sus seguidores sabrían qué había ocurrido.

James Franco provoca burlas y escepticismo con video que muestra un supuesto extraterrestre (TikTok)

También insistió en varias ocasiones que no se trataba de una broma ni de una actuación y prometió mostrar evidencia el 13 de julio.

Después de publicar la grabación, adelantó que dará a conocer nuevo material en los próximos días, aunque sin explicar el origen de las imágenes ni ofrecer pruebas que respalden sus afirmaciones.

“Hola, llegó el día. 13 de julio. Hoy es 13 de julio. Les prometí que iba a revelar algo porque encontré algo. Me lo impusieron. No lo pedí”, señala el actor en la grabación.

“He pasado por mucho, ¿de acuerdo? Entré a las redes sociales y empecé a hablar de esto. No quería hacerlo, ¿de acuerdo? No lo elegí. Me lo impusieron. Vi algo y pensé: ¿saben qué? No puedo quedarme callado. La gente dice que estoy loco. Dicen que estoy intentando… no sé qué. Sea lo que sea, he pasado por mucho”, añade.

Franco asegura que le hackearon su cuenta dos veces. “Dos veces intentaron silenciarme para que no publicara esto, ¿de acuerdo? Pero necesito publicarlo precisamente por eso, porque están intentando detenerme. Por esa misma razón, luché para recuperar la cuenta y sentí que se lo debía a ustedes, a la gente que me sigue y que, ya saben, confía en que de hecho, ya saben, tengo material que respalda lo que digo”, expuso antes de compartir las imágenes.

James Franco provoca burlas con video de un ‘alien’: ¿es una campaña publicitaria?

La respuesta en redes sociales a las evidencias que mostró James Franco han ido del escepticismo a la burla. Muchos usuarios señalaron que la figura parece una persona disfrazada, cuestionaron la baja resolución de las imágenes y observaron movimientos que consideran incompatibles con un supuesto ser extraterrestre.

También aparecieron numerosas teorías que apuntan a una posible campaña de promoción para una película, una serie o algún otro proyecto relacionado con el actor.

El regreso de James Franco a la escena pública está marcado por el desconcierto de su supuesto encuentro con un ser “no humano” (Neilson Barnard/Getty Images)

Entre los comentarios más repetidos destacan preguntas sobre si el video forma parte de una estrategia de marketing y bromas en las que algunos usuarios aseguran que el propio Franco interpreta al supuesto alien.

Medios estadounidenses señalan que el debate en redes sociales está marcado por el escepticismo y que, hasta ahora, no existe evidencia independiente que respalde la autenticidad del material del actor.

James Franco provoca burlas y escepticismo con video que muestra un supuesto extraterrestre (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

James Franco regresa con nuevos proyectos

La campaña en redes sociales coincide con el regreso de James Franco, quien mantuvo un perfil discreto durante varios años después de las acusaciones de conducta sexual inapropiada que enfrentó a partir de 2018 y del acuerdo legal alcanzado en 2021, sin admitir responsabilidad.

En mayo pasado se confirmó su incorporación a John Rambo, la precuela de la franquicia protagonizada originalmente por Sylvester Stallone, además de otros proyectos cinematográficos que marcarán su regreso a producciones de mayor alcance.

Con información de Agencia México