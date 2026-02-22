Jalisco suspende clases y cancela eventos masivos ante hechos violentos

El Gobierno de Jalisco suspendió las clases y canceló eventos masivos, derivado de los hechos violentos ocurridos en todo el estado a consecuencia del abatimiento de ‘el Mencho‘.

El gobernador Pablo Lemus señaló que la prioridad es el cuidado de los niños, niñas, jóvenes y maestros.

De este modo, Jalisco suspenderá las clases presenciales este lunes 23 de febrero en todos los planteles de educación básica, media superior y superior, tanto públicos como privados.

Asimismo, se instruyó la cancelación de todos los eventos masivos de este domingo en el estado.

Entre los eventos cancelados se encuentra el concierto de Kali Uchis, previsto para las 20:00 h de este 22 de febrero en el Auditorio Telmex.

Ocesa informó que se procederá con el reembolso de todas las entradas, mismo que se realizará a la tarjeta con la que fueron adquiridos los boletos para quienes hicieron la compra por internet.

Quienes compraron las entradas en el Auditorio Telmex, podrán acudir al recinto para solicitar la devolución.

La Liga MX informó por su parte la reprogramación de los partidos Chivas vs América femenil, que se llevaría a cabo en el Estadio Akron, y del Querétaro vs FC Juárez en el Estadio La Corregidora.

La Liga Expansión MX también reprogramó el partido entre Jaiba Brava y Correcaminos, que se jugaría en el Estadio Tamaulipas.

En los tres casos, la nueva fecha y hora se dará a conocer próximamente.

Tampoco se llevarán a cabo las actividades previstas dentro del Festival del Caballo en Tlajomulco.

Con información de López-Dóriga Digital