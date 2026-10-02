Jalen Duren acepta un contrato de 5 años y 200 millones de dólares con Pistons

El pívot Jalen Duren acordó un contrato totalmente garantizado de cinco años y $200 millones de dólares para continuar con los Detroit Pistons, según informó el jueves por la noche su agente, Chafie Fields (de la agencia THE•TEAM), a Shams Charania, de ESPN.

El acuerdo pone fin a un estancamiento en las negociaciones que duró cuatro meses, abarcando todo el verano y prolongándose hasta el inicio del campo de entrenamiento esta semana.

Duren, agente libre restringido, comenzó el campamento sin contrato; se ausentó del día de atención a los medios y no participó en los primeros entrenamientos del año tras haber rechazado inicialmente la oferta del equipo de un contrato totalmente garantizado por cinco años y $200 millones de dólares.

Sin embargo, finalmente aceptó la propuesta que los Pistons mantenían sobre la mesa antes de que venciera el plazo límite, fijado para las 11:59 p. m. (hora del este) del jueves.