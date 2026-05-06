Israel investiga a soldado que puso un cigarro en labios de estatua de la Virgen María

Madrid. El Ejército de Israel anunció este miércoles la apertura de una investigación contra un militar que colocó un cigarrillo en los labios de una estatua que representaba a la Virgen María en algún punto del sur de Líbano después de que una fotografía de los presuntos hechos circuló en redes sociales.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel tratan el incidente con la máxima gravedad y enfatizan que la conducta del soldado se desvía completamente de los valores esperados de su personal”, aseguró el portavoz del ejército israelí, Nadav Shoshani, en un comunicado.

Tras una revisión inicial de los hechos, el ejército determinó que la instantánea “fue tomada hace varias semanas” en una aldea cristiana en el sur de Líbano. “El incidente será investigado y se tomarán medidas contra el soldado de acuerdo con los resultados”, ha señalado.

Shoshani indicó que el ejército “respeta la libertad de religión y culto, así como los sitios sagrados y los símbolos religiosos de todas las religiones y comunidades”. Asimismo, ha defendido que sus fuerzas operan para eliminar la infraestructura del partido-milicia Hezbollah, sin intención de “dañar infraestructura civil, incluyendo edificios o símbolos religiosos”.