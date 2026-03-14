Isaac Del Toro recupera el liderato al finalizar segundo

El mexicano Isaac Del Toro (UAE) recuperó este viernes la ‘Maglia Azzurra‘ de líder de la Tirreno Adriatico al finalizar segundo en la quinta etapa de la ‘Carrera de los dos mares’, conquistada por el danés Michael Valgren (EF-Education) tras un gran ataque en los kilómetros finales que le permitió alzar los brazos en solitario.

Valgren celebró una victoria de poderío, en la etapa más compleja hasta la fecha, dejando por el camino el envite del francés Julian Alaphilippe (Tudor), desfondado en el final pese a su intención de completar la fuga con éxito, y superando con 11 segundos a un Del Toro que recuperó el liderato y al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), quienes completaron el podio.

En la primera de las dos etapas clave de la carrera, fue Valgren el que impuso su ley con una exhibición de físico tras una jornada sin tregua, sin apenas respiro, con constantes ascensos y descensos entre Marota-Mondolgo y Mombaroccio, de 184 kilómetros.

Por vez primera en lo que va de edición, la escapada inicial hizo mucho daño. Se diezmó con el paso de los kilómetros y las exigentes subidas, pero dos de sus integrantes consiguieron agitar el avispero en los metros finales.

Información de AN