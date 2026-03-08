Irán ya tiene sucesor de Alí Jameneí, pero su identidad sigue en secreto

Este domingo 8 de marzo de 2026, medios internacionales informaron que en Irán ya fue designado el nuevo líder supremo que sucederá al ayatolá Alí Jameneí.

Sin embargo, las autoridades aún no han revelado públicamente la identidad del sucesor.

De acuerdo con declaraciones de miembros de la Asamblea de Expertos, el proceso de votación para elegir al nuevo guía supremo ya concluyó.

“El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido”Ahmad Alamolhoda, integrante de la Asamblea de Expertos.

Pese a ello, las autoridades iraníes señalaron que el nombre del nuevo líder supremo será dado a conocer más adelante.

Elección del nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Alí Jameneí

La designación ocurre después de la muerte del ayatolá Alí Jameneí, quien falleció el pasado 28 de febrero tras una serie de ataques atribuidos a fuerzas israelíes y estadounidenses, según reportes difundidos por medios internacionales.

De acuerdo con clérigos y miembros de la Asamblea de Expertos, el nuevo líder supremo fue elegido por mayoría dentro del órgano encargado de designar a la máxima autoridad política y religiosa del país.

El religioso Mohamad Mehdi Mirbagheri confirmó en un video difundido por la agencia Fars que la decisión refleja un amplio consenso dentro del organismo.

“Se ha adoptado una opinión firme que refleja la posición mayoritaria”Mohamad Mehdi Mirbagheri, integrante de la Asamblea de Expertos.

Por su parte, otro integrante de la Asamblea de Expertos, Kamal Heydari, afirmó que el nuevo líder supremo cuenta con respaldo mayoritario dentro del órgano.

Incluso, sugirió que la decisión también habría sido considerada por Estados Unidos, aunque no reveló la identidad del sucesor.

“Se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán también lo ha mencionado”Kamal Heydari, integrante de la Asamblea de Expertos

Entre los posibles nombres que han circulado como sucesores se encuentra Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

Israel promete atacar al sucesor de Alí Jameneí

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Israel aseguraron que continuarán sus operaciones contra el liderazgo iraní e incluso advirtieron que podrían atacar al próximo líder supremo de Irán, a pesar de que su identidad aún no ha sido revelada.

Cabe recordar que el líder supremo en Irán es la máxima autoridad política y religiosa del país y tiene la última palabra en decisiones clave del Estado, incluyendo política exterior, fuerzas armadas y seguridad nacional.